Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев сократилась на 11,4%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль генерирующей компании "Интер РАО" за январь - сентябрь 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 11,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 57,36 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка компании за отчетный период сократилась на 5,4%, до 713,05 млрд рублей. Операционная прибыль "Интер РАО" опустилась до 58,1 млрд рублей, что почти на 25% ниже, чем годом ранее, а прибыль до налогообложения уменьшилась на 9,8%, до 73,23 млрд рублей.

Показатель EBITDA в январе - сентябре 2020 года сократился в годовом выражении на 18,3%, составив 86,6 млрд рублей.

В то же время компания увеличила капитальные расходы на 24,8% - до 18,9 млрд руб.