"Роснефть" снизила добычу жидких углеводородов за девять месяцев на 10%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам девяти месяцев 2020 года добыла 155,05 млн тонн жидких углеводородов, что на 10% меньше уровня годом ранее. Такая динамика объясняется выполнением соглашения ОПЕК+, следует из отчетности компании.

Всего добыча углеводородов составляла в отчетном периоде 5,23 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 9,5% меньше уровня годом ранее. Добыча газа снизилась на 6%, до 46,75 млрд куб. м.

При этом в компании поясняют, что ограничение объемов добычи в рамках реализации соглашения ОПЕК+ производится эффективно, без ущерба для будущего восстановления. Так, ограничение дебитов производится без консервации скважин с периодической эксплуатацией. "Выбранная стратегия позволяет гибко управлять производственным потенциалом и наращивать добычу в минимальные сроки в случае необходимости", - заявляют в "Роснефти". В частности, после смягчения ограничений компания восстановила часть производственных объемов, увеличив среднесуточную добычу уже в первых числах августа более чем на 6% по сравнению с июлем.

В третьем квартале добыча углеводородов снизилась на 3%, до 4,898 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, добыча жидких углеводородов - на 2,1%, до 48,51 млн тонн, добыча газа - на 1,3%, до 14,96 млрд куб. м.

Снижение добычи газа компания объясняет проведением планово-предупредительных ремонтов оборудования, а также ограничением добычи нефти по ОПЕК+ и снижением спроса на фоне пандемии COVID-19.

Переработка на НПЗ

Объем переработки нефти "Роснефтью" за девять месяцев 2020 года составил 78,2 млн тонн что ниже уровня предыдущего года на 4,5%. Компания оптимизировала загрузку заводов на фоне сокращения спроса на топливо из-за пандемии, говорится в отчете.

"Сокращение объемов переработки обусловлено оптимизацией загрузки НПЗ с учетом актуального спроса на нефтепродукты в условиях низкой маржи переработки на фоне пандемии COVID-19", - объясняет компания.

При этом в третьем квартале переработка нефти выросла на 6,1%, до 25,46 млн тонн. В том числе, на российских заводах переработка выросла на 4,8%, до 22,52 млн тонн, на заводах в Германии - на 17%, до 2,94 млн тонн. Компания объясняет рост переработки тем, что в 2019 году на заводе PCK Raffinerie GmbH показатели были снижены из-за инцидента с загрязнением нефтепровода "Дружба", а также проведением остановочного ремонта.

Нормативы СПбМТСБ по реализации моторного топлива

"Роснефть" в III квартале 2020 года перевыполнила нормативы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи по реализации моторного топлива в три раза.

"Компания продолжает активно участвовать в торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, стабильно обеспечивая потребности внутреннего рынка РФ. В III квартале компания перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже в три раза", - указано в отчете.

По итогам девяти месяцев компания в целом реализовала 76,8 млн т нефтепродуктов, что на 6,9% ниже год к году, в том числе в III квартале было реализовано 24,1 млн тонн нефтепродуктов. Реализация нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья за девять месяцев уменьшилась на 3% год к году и составила 44,7 млн тонн. Объем нефтепродуктов, экспортированных в дальнее зарубежье из России, достиг 34,6 млн тонн, увеличившись на 2,1%. В том числе в III квартале 2020 года было экспортировано 9,5 млн тонн нефтепродуктов, доля поставок по контрактам от года и выше превысила 90% указанного объема.

За девять месяцев в адрес конечных потребителей - отечественных и иностранных судовладельцев - было поставлено 1,2 млн тонн бункерного топлива, в том числе 1 млн тонн судового топлива с пониженным содержанием серы, которое полностью соответствует требованиям MARPOL. Производство битумных материалов на НПЗ "Роснефти" выросло на 11%, до 2,4 млн тонн за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Свободный денежный поток

"Роснефть" по итогам третьего квартала 2020 года получила положительный свободный денежный поток на уровне 146 млрд рублей против отрицательного показателя в предыдущем квартале.

"В III квартале свободный денежный поток составил 146 млрд рублей, что связано с положительной динамикой EBITDA с учетом роста цен на нефть", - отмечается в отчете.

Свободный денежный поток за девять месяцев составил 352 млрд рублей.

В третьем квартале показатель EBITDA вырос по отношению ко второму кварталу в два раза в рублевом выражении и достиг 366 млрд руб. "Увеличение EBITDA обусловлено, в первую очередь, восстановлением цен на нефть (+37,8%), а также сокращением отрицательного влияния обратного акциза", - поясняет "Роснефть".