Глава ФРС выразил тревогу по поводу долгосрочных экономических последствий пандемии

"К прежней экономике мы не вернемся, - заявил он на интернет-форуме, организованном Европейским центральным банком. - Мы восстанавливаемся, но идет восстановление иной экономики, более технологичной, и я опасаюсь, что этот процесс еще более осложнит положение многих рабочих".

Прежде всего, как полагает глава ФРС, кризис затронет людей с невысокими заработками, среди которых преобладают женщины и представители национальных меньшинств. В связи с этим, отметил он, политики и руководители уже сейчас должны озаботится вопросами оказания им помощи. "Этим людям будет сложно вернуться к работе на прежних местах. Во многих случаях это будет новая для них работа, - сказал Пауэлл. - Я думаю, мы станем свидетелями расширения практики удаленной работы и, возможно, большей автоматизации процессов. Все это происходило и прежде, но теперь все это значительно ускорится".

Председатель ФРС предположил, что и после создания вакцины от нового коронавируса и восстановления экономики "сохранится значительная группа рабочих, которая будет нуждаться в поддержке" со стороны государства, так как будет искать свое место "в посткоронавирусной экономике, поскольку она будет иной в некоторых своих фундаментальных основах".