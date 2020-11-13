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Пандемия COVID-19

Глава ФРС выразил тревогу по поводу долгосрочных экономических последствий пандемии

Джером Пауэлл заявил, что "идет восстановление иной экономики, более технологичной", и выразил опасения, что этот процесс осложнит положение многих рабочих

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса может оказать серьезное и длительное негативное воздействие на глобальную экономику. С таким предупреждением выступил в четверг председатель Федеральной резервной системы США (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

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"К прежней экономике мы не вернемся, - заявил он на интернет-форуме, организованном Европейским центральным банком. - Мы восстанавливаемся, но идет восстановление иной экономики, более технологичной, и я опасаюсь, что этот процесс еще более осложнит положение многих рабочих".

Прежде всего, как полагает глава ФРС, кризис затронет людей с невысокими заработками, среди которых преобладают женщины и представители национальных меньшинств. В связи с этим, отметил он, политики и руководители уже сейчас должны озаботится вопросами оказания им помощи. "Этим людям будет сложно вернуться к работе на прежних местах. Во многих случаях это будет новая для них работа, - сказал Пауэлл. - Я думаю, мы станем свидетелями расширения практики удаленной работы и, возможно, большей автоматизации процессов. Все это происходило и прежде, но теперь все это значительно ускорится".

Председатель ФРС предположил, что и после создания вакцины от нового коронавируса и восстановления экономики "сохранится значительная группа рабочих, которая будет нуждаться в поддержке" со стороны государства, так как будет искать свое место "в посткоронавирусной экономике, поскольку она будет иной в некоторых своих фундаментальных основах".

Теги
СШАПауэлл, ДжеромПандемия COVID-19
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