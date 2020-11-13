Экспорт табачных изделий из России за 10 месяцев вырос на 4%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Экспорт табачных изделий из России за 10 месяцев 2020 года вырос на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $412 млн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"На фоне постепенного сокращения внутреннего спроса на табачные изделия Россия наращивает поставки данной продукции на зарубежные рынки. Так, за 10 месяцев текущего года экспорт увеличился до $412 млн, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года (данные по странам ЕАЭС за январь - август)", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, Казахстан все последние годы занимает позицию ведущего импортера отечественной табачной продукции. С начала года страна нарастила закупки на 24%, до $138 млн. Экспорт в Сербию за указанный период вырос на 37%, до $72 млн, поставки в Турцию увеличились на 66%, до $27 млн, в Белоруссию - на 22%, до $23 млн.

Основной поток экспорта табачных изделий традиционно идет в страны СНГ, в то же время расширяются поставки и в страны дальнего зарубежья. В течение последних четырех лет Россия начала отгрузки данных товаров на Филиппины, Сейшелы, в Саудовскую Аравию, Афганистан, Оман и Словению. В настоящее время продукцию российской табачной промышленности покупают в 59 странах мира.