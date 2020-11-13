"Почта России" завершила программу повышения зарплат сотрудникам

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Почта России" в рамках заключительного этапа программы по индексации зарплат сотрудникам основного производства увеличила выплаты для 48 тыс. человек в 22 регионах. Всего по программе зарплаты выросли для 225 тыс. сотрудников, говорится в сообщении компании.

С 1 ноября выросли зарплаты работников отделений почтовой связи, водителей и сортировщиков, отмечают в компании.

"В ноябре мы завершили масштабную программу повышения заработных плат, которая была запущена в мае прошлого года. В результате зарплаты выросли более чем у 90% работников основного производства "Почты", - сообщила и.о. замгендиректора по кадровым и социальным вопросам Ирина Козина, чьи слова приводятся в сообщении.

Программа повышения заработных плат почтальонам, операторам почтовой связи, начальникам отделений, их заместителям и другим работникам отделений почтовой связи была запущена 1 мая 2019 года, сортировщикам и водителям - с 1 января 2020 года. Всего в программе были задействованы 224,6 тыс. сотрудников. Общий объем финансирования программы составил более 12 млрд рублей. Процент увеличения заработной платы работников основного производства варьируется от 3% и выше и в среднем по стране составил 20%.

Как сообщал ранее глава "Почты России" Максим Акимов, компания может продлить проект по повышению зарплат своим сотрудникам в 2021 году, однако это частично будет зависеть от ее финансовых показателей.