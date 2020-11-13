ЦБ обязал банки подключить сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России обязал кредитные организации подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей (СБП). В частности, для системно-значимых банков установлен срок до октября 2021 года, говорится, в сообщении регулятора.

"С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией - с 1 апреля 2022 года", - указано в сообщении.