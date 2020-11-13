Правительство расширяет поддержку разработчиков цифровых платформ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки разработчиков цифровых платформ для производства высокотехнологичной промышленной продукции. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства.

"В обновленной версии правил увеличивается размер компенсации по расходам организации на оплату труда сотрудников. Если раньше он зависел от средней зарплаты по региону, то теперь - от средней региональной зарплаты специалистов в области информационных технологий", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменяются процентные ограничения по затратам на покупку оборудования и по договорам на выполнение научных и конструкторских работ, что позволит организациям самостоятельно выбирать объемы господдержки по каждому направлению в зависимости от проекта.

В правительстве напомнили, что на поддержку компаний, создающих системы для автоматизированного проектирования, инженерного анализа, управления производственными процессами, а также для планирования производства и мониторинга состояния оборудования, ежегодно выделяется не менее двух млрд рублей. С помощью субсидии разработчики могут покрыть до 50% на создание цифровых продуктов. Возмещению подлежат в том числе расходы на оплату труда, на оснащение новых рабочих мест, на приобретение оборудования и получение необходимых лицензий.