Акции АФК "Система" выросли на 7% после новостей об оценке IPO Ozon

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 7% к закрытию предыдущей сессии - до 33,7 рубля за бумагу, следует из данных биржи.

На 11:17 мск стоимость акций компании прибавляла 3,6% и достигала 32,595 рубля за штуку.

Котировки АФК "Система" растут после новостей об оценке IPO Ozon. Ранее Forbes стали известны оценки организаторов IPO Ozon. Верхняя граница оценки - $12 млрд.

Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК "Система" и фонд Baring Vostok Capital Partners.

О компаниях

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" - одна из крупнейших в России частных финансово-промышленных групп. В портфель АФК в различных долях входят сотовый оператор МТС, МТС Банк, энергетическая компания БЭСК, холдинг РТИ, фармацевтический комплекс "Биннофарм", агрохолдинг "Степь" и т. д.

Логистическая инфраструктура Ozon включает восемь фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров. Компания доставляет заказы в более чем 13,5 тыс. населенных пунктов РФ и имеет более 16 тыс. точек выдачи заказов по всей стране.