Поставлять молочную продукцию в КНР смогут еще 6 российских производителей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Право поставлять молочную продукцию в Китай получили еще шесть российских производителей, таким образом, список расширен до 46 производителей. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Согласно полученной службой информации, Главное таможенное управление Китайской Народной Республики предоставило право экспорта таких подконтрольных товаров еще шести российским предприятиям, при этом три из них являются производителями сухого молока", - отмечается в сообщении.

Поставлять в КНР сухое молоко теперь может также еще одно предприятие, уже внесенное в реестр компаний, имеющих право экспортировать в эту страну другую молочную продукцию. Таким образом, сейчас отправлять в Китай продукцию могут 46 российских производителей из молочного сектора, включая 10 компаний, занимающихся изготовлением сухой молочной продукции.