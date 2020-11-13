Росприроднадзор начал внеплановую проверку 36 стивидорных компаний

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Росприроднадзор приступил к внеплановой проверке 36 стивидорных компаний (компании, которые занимаются перевалкой грузов в портах - прим. ТАСС) в 3 федеральных округах. Об этом на своей страннице в Instagram сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Начинаем серию внеплановых проверок стивидорных компаний. В нашем списке 36 юридических лиц из трех федеральных округов: Северо-Западного, Южного и Дальневосточного. 14 стивидоров уже начали проверять. Тех, кто не соответствует требованиям закрытой перевалки угля, будем наказывать", - отмечает Радионова.

По ее словам, до конца 2020 года все компании должны перейти на закрытые технологии, "времени на жалобы и отговорки больше нет, все уже должно работать".

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ подготовило проект о запрете открытой перевалки угля. Заместитель главы ФАС Павел Шпилевой сообщал, что Россия намерена инициировать ограничения либо отмену льготных ставок на железнодорожные перевозки угля в морские порты, не применяющие экологичные технологии при перевалке.