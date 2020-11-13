Минэнерго США выделит $130 млн на развитие технологий солнечной энергетики

ТАСС, 13 ноября. Минэнерго США выделит $130 млн на новые проекты по развитию технологий солнечной энергетики, в том числе в области искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Министерство энергетики США объявило о выделении $130 млн на новые проекты по развитию технологий солнечной энергетики. Министерство будет финансировать 67 исследовательских проектов в 30 штатах, которые направлены на снижение стоимости солнечной энергии, повышают конкурентоспособность производства США и повышают надежность национальной электрической сети", - сказано в сообщении.

Проекты из программы финансирования включают новые исследования в области искусственного интеллекта с акцентом на машинное обучение для оптимизации производства и прогнозирования потребления солнечной энергии, а также в области фотовольтаики и гелиоконцентрации солнечной энергии, отмечает ведомство.