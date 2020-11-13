ФАС обнаружила доказательство планов создания картеля на рынке сахара

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обнаружила документы, которые подтверждают планы создания поставщиками картеля на рынке сахара, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Подтверждаем наличие таких документов", - сообщили в ФАС.

Кроме того, по данным антимонопольной службы, расследование на рынке сахара может быть завершено в конце этого года или в начале следующего.

Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев заявил, что ФАС продолжает большое расследование на рынке сахара. Речь идет не только о подозрениях в ценовом сговоре, но и о попытках создания дефицита на товарном рынке. По его словам, весной был проведен ряд проверок, в том числе в компаниях "Русагро" и "Продимекс".

Кроме того, ФАС начала проверку Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") из-за нестабильной ситуации на рынке сахара.

По данным Росстата, стоимость сахара в РФ за октябрь выросла на 18,29%, за год (по сравнению с октябрем 2019 года) рост достиг 39,81%. По сравнению с показателем за декабрь 2019 года рост составил 57,46%. Таким образом, сахар оказался наиболее подорожавшим товаром среди продовольственных продуктов.