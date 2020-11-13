Экспозиция России стала крупнейшей на Китайской выставке импортных товаров в городе Иу

ИУ /Китай/, 13 ноября. /ТАСС/. Российская экспозиция стала самой крупной на открывшейся в пятницу в городе Иу (восточная провинция Чжэцзян) Китайской выставке импортных товаров. В этом году ее организаторы также приняли решение сделать Россию страной - почетным гостем Экспо, передает корреспондент ТАСС.

Выставка проходит после проведения 5-10 ноября аналогичного, но более масштабного мероприятия в Шанхае, где также была представлена продукция ряда российских компаний. Однако единого национального павильона в Шанхае в этот раз не было из-за организационных вопросов, связанных с пандемией коронавируса. Российский павильон на выставке в Иу был организован городским Российско-китайским центром торговли и развития.

Павильон России

В общей сложности, как сообщил в беседе с ТАСС глава этого центра Чжоу Сиюн, на площадке павильона собрана продукция порядка 30 российских брендов из самых разных регионов РФ. Экспозиция в основном состоит из алкогольной продукции, различных прохладительных напитков, растительного масла, муки и кондитерских изделий.

По свидетельству корреспондента ТАСС, участники выставки проявили живой интерес к российскому павильону, церемонию открытия которого посетил вице-мэр города Чжан Чао. В своей речи чиновник указал на то, что город Иу ведет активную торговлю с зарубежными странами, в том числе, и с Россией.

"В прошлом году импорт Иу из России составил 17,9 млн юаней (около $2,7 млн), что на 1861,24% превысило показатель за 2018 год. Основным предметом импорта было растительное масло и продукты питания", - сообщил вице-мэр, добавив, что на нынешнем этапе дружба между народами России и Китая достигла нового уровня, а торгово-экономические связи становятся все более прочными. "Правительство города Иу уделяет огромное значение развитию китайско-российского торгово-экономического взаимодействия", - заявил чиновник. При этом он выразил надежду, что работа павильона на этой площадке будет способствовать дальнейшему продвижению торгово-экономических отношений двух стран.

Церемония открытия российского павильона завершилась представлением танцевальных и вокальных коллективов, исполнивших народные песни и танцы.

Расширение сотрудничества с Россией

В беседе с корреспондентом ТАСС на площадке Экспо глава Российско-китайского центра торговли и развития города Иу Чжоу Сиюн рассказал о том, что основной его задачей является поиск и выведение на китайский рынок продукции российских производителей, а также оказание им содействия в подборе партнеров в КНР для налаживания прямых контактов. Центр, по его словам, старается работать и над продвижением российской культуры в Китае. На нынешней выставке в Иу впервые в рамках российского павильона был представлен стенд базирующегося в Пекине Российского культурного центра (РКЦ), в задачу которого входит развитие гуманитарного сотрудничества и укрепление позиций русского языка в Китае.

Чжоу Синь полагает, что на данном этапе российско-китайских отношений культурные обмены способствуют развитию торговли между странами. "Полагаю, что важным является комплексное развитие отношений между Китаем и Россией по самым разным направлениям, включая обмены между людьми, взаимодействие в гуманитарной сфере и торговле. Мы хотим более глубокого взаимодействия между китайскими и российскими компаниями, а также расширения знаний о российских товарах, чтобы можно было правильно рекомендовать российскую продукцию на китайском рынке", - указал он.

Чжоу Сиюн заметил, что китайские потребители в настоящее время знают о российской продукции гораздо больше, чем, к примеру, 3-5 лет назад. Особым спросом, по его словам, пользуются кондитерские изделия и мороженное. Однако, констатировал он, российские товары все еще нуждаются в дальнейшем продвижении, а для этого потребуется время и общие усилия.

Выставка в Иу

Участие в Китайской выставке импортных товаров города Иу в этом году, согласно официальным данным организаторов, принимает около 1 тыс. компаний из 78 стран и регионов мира. Экспозиция ЭКСПО размещена в шести павильонах выставочного комплекса.

Национальные павильоны, помимо России, на данной выставке организованы, в частности, для компаний из Южной Кореи, Японии, Германии, Австралии и Новой Зеландии. Основную часть экспозиции заняли продукты питания и мелкие потребительские товары.

Из-за пандемии COVID-19 организаторы выставки, которая продлится до 16 ноября, ужесточили санитарный контроль для участников. В частности, при входе в выставочный комплекс проверяли температуру тела. Все посетители также обязаны носить защитные маски.

Город Иу, где проходит выставка, называют мировой столицей потребительских товаров или городом-рынком. Предпринимателей со всего мира он привлекает огромным разнообразием выставленных на продажу товаров по довольно низким ценам.