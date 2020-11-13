Компании такси и каршеринга готовы подключиться к единой транспортной платформе Москвы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Агрегаторы такси и каршеринга "Яндекс.Драйв", "Ситимобил", "Делимобиль", BelkaCar и другие, а также проката электросамокатов Urent, Whoosh и "Самокат шеринг" готовы присоединиться к единой транспортной MaaS-платформе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу представители компаний.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее объявил о создании единого приложения на основе концепции MaaS (Mobility-as-a-Service, или "мобильность как услуга"), сочетающего все виды общественного транспорта и предоставляющего возможность проложить мультимодальный маршрут, включающий в себя использование нескольких видов общественного транспорта. Заммэра также предложил всем операторам такси, каршеринга, проката велосипедов, самокатов объединиться в едином приложении.

Ликсутов уточнил, что данное приложение даст пользователям возможность прокладывать единый маршрут, один раз его оплачивать, выбирать подходящий транспорт и сразу получать всю сопутствующую информацию о поездке, ограничениях, перекрытиях, тарифах разных операторов.

Партнеры - операторы такси

Первым принял решение присоединиться к единому приложению агрегатор такси "Ситимобил". Уже ведутся переговоры по технической стороне работ. "Инициатива департамента транспорта по созданию платформы для различных видов транспорта станет всеобъемлющим проектом, который привлечет внимание горожан к разным сервисам мобильности. Мы присоединились к нему одними из первых среди частных компаний, поскольку верим в развитие городской транспортной инфраструктуры в этом направлении и хотим быть ее неотъемлемой частью", - сказал ТАСС исполнительный директор "Ситимобил" Виталий Бедарев.

По его словам, потребности жителей современного мегаполиса не способны удовлетворить только личный автомобиль или общественный транспорт. "Он [житель] каждый день решает задачу по перемещению из точки А в точку B, исходя из предпочтений по скорости, цене и удобству. Мы верим, что задача "Ситимобил" как городского транспортного сервиса - не решать задачу "заказа такси", а помогать эффективно и комфортно передвигаться по городу с использованием различных видов транспорта", - сказал Бедарев.

Кроме того, о готовности к сотрудничеству заявила GR-директор оператора такси inDriver Галина Шейгас. "Мы готовы участвовать. Концепция MaaS полностью соответствует стратегии развития inDriver - давать свободу выбора людям", - сказала она агентству.

Представитель пресс-службы группы компаний "Везет" Юлия Варламова подтвердила, что сервис такси поддерживает инициативу московских властей по созданию приложения с принципом MaaS. "Это большой шаг в развитии цифровых технологий и пользовательского опыта. Мы готовы к сотрудничеству и будем внимательно следить за развитием проекта", - отметила она в разговоре с ТАСС.

Как сообщил агентству гендиректор агрегатора такси и каршеринга "Яндекс.Драйв" Антон Рязанов, компания рассматривает МааS-платформы как интересное новое направление в развитии городской мобильности. По его словам, в настоящее время глобальный опыт функционирования таких платформ ограничен, в большинстве крупных мегаполисов вопрос находится в стадии предварительного обсуждения.

"По просьбе департамента транспорта Москвы "Яндекс.Драйв" участвует в обсуждении перспектив данной технологии в столичном регионе с уполномоченными городом организациями. Ряд созвучных с MaaS решений, например, частичная интеграция сервисов в приложение "Московский транспорт", уже реализованы нами. <…> Представленные на сегодняшний день в мире образцы MaaS-платформ, например, в Финляндии, где, собственно, и зародилась данная технология, или в Сингапуре, где она наиболее развита, развиваются частными, а не государственными операторами, являются добровольными для всех участников транспортного рынка, конкурируют между собой за подписчиков-пассажиров и поставщиков услуг", - сказал Рязанов.

Сервисы аренды автомобилей

"MaaS как концепция изначально заложена в логику каршеринга. Нам, как онлайн-платформе, сама идея кажется абсолютно логичной, и мы поддерживаем ее реализацию. Так как каршеринг давно уже стал привычным слагаемым образа жизни современного жителя Москвы, важно понять, как именно будет выглядеть сама модель реализации. Насколько она будет удовлетворять всех возможных участников проекта", - прокомментировала агентству директор "Делимобиль" Елена Бехтина.

Она также считает объединение технологии похожих, но все-таки разных сервисов в одну платформу сложной задачей, в связи с чем, по мнению Бехтиной, наверняка потребуются время и создание рабочих групп. "[Необходимо] концептуально понять, как возможно провести такую интеграцию бесшовно, без потери качества сервиса, сохранив при этом для клиентов каршеринга наработанные ими преимущества и привилегии", - отметила она.

Заинтересованность в сотрудничестве с департаментом транспорта в новых проектах, направленных на повышение мобильности москвичей, высказала управляющий партнер BelkaCar Лориана Сардар. Но для более точных прогнозов об участии сервиса каршеринга в проекте компании необходимо лучше понять бизнес-модель и функциональность MaaS приложения.

"Приложения MaaS активно развиваются во всем мире и набирают все большую популярность, мы сами активно пользуемся функциональностью MaaS в картах крупных игроков, которые отображают оптимальные маршруты для поездок на общественном транспорте, такси и на байк-шеринге", - сказала ТАСС Сардар.

Прокат самокатов

"Москва уже сейчас обладает необходимой инфраструктурой для развития шеринговых сервисов - широкие тротуары, велодорожки, а также острой необходимостью в их развитии: пробки, сложности с парковками в городе и так далее. Но пользователю сейчас приходится использовать несколько разных приложений, иногда до десятка, что, конечно, неудобно. Инициатива дептранса по созданию единой платформы, на которой будут представлены разные операторы, сможет существенно упростить пользовательский опыт, а значит - сделать шеринг более популярным в целом. Это в конечном итоге поможет и отдельным сервисам", - считает директор проката элетросамокатов Urent Андрей Колесник.

Он отметил, что самокаты и велосипеды как виды траснпортной микромобильности решают проблему передвижения на небольшие расстояния, помогают объезжать пробки, используются для прогулок.

Как добавил гендиректор "Самокат шеринг" Василий Быков, постройка маршрута от двери к двери с учетом загруженности транспорта и предпочтений пользователя может включать в себя и проезд на самокатах. Для предсказуемости маршрута на месте, где будет пересадка с автобуса на самокат, необходима функция бронирования самоката. В целом компания "Самокат шеринг" также поддерживает идею MaaS-приложения, сообщил он ТАСС.

"Все используют картографические сервисы, где можно найти оптимальный для текущей ситуации способ ехать. И надо сказать, что карты сейчас не учитывают кикшеринг как способ доехать 2-3 км пути после метро, например. Кажется, все это приводит к тому, что пользователи не всегда выбирают, что быстрей, а чаще выбирают то, что привычней. Соединить весь городской транспорт в одном ресурсе - хорошая идея, которая в перспективе сделает удобней перемещение по городу. <…> MaaS в том виде, в котором задуман, кажется перспективным продуктом, которым будут пользоваться", - отметил замгендиректора проката самокатов Whoosh Дмитрий Чуйко.