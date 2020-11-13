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Форум "Сильные идеи для нового времени"

АСИ готово разработать дорожную карту по повышению доверия внутри общества

По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, для этой работы необходимо участие правительства РФ, Совета Федерации, институтов развития

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово разработать дорожную карту по повышению доверия на разных уровнях - граждан друг к другу, бизнеса к институтам развития и общества к власти. Об этом сообщила в пятницу глава АСИ Светлана Чупшева.

"Мы готовы <…> совместно разработать дорожную карту как некий план мероприятий, программу по повышению доверия на разных уровнях", - сказала она на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации "Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства".

По словам Чупшевой, для этой работы необходимо участие правительства РФ, Совета Федерации, институтов развития. "Мы готовы развернуть свою общественную сеть, все сообщества, которые с нами работают, - это и бизнес, и социальные предприниматели, и городские активисты, и молодежь", - добавила Чупшева.

Она рассказала, что у агентства уже существуют практики и проекты, которые работают на повышение доверия. Это стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды, стандарт поддержки волонтерства, Национальная предпринимательская инициатива, Национальная социальная инициатива. Однако глава АСИ считает, что все эти мероприятия проводятся "разрознено". Она рассчитывает вовлечь в эту инициативу широкий круг участников, где "каждый бы понимал свой вклад, и что он может сделать для того, чтобы повысить доверие на горизонтальном уровне".

Как ранее отмечала Чупшева на форуме "Сильные идеи для нового времени", который организован АСИ и Фондом Росконгресс, в России уровень доверия к президенту - 60-70%, а уровень доверия горизонтальный - граждан друг к другу, бизнеса к институтам развития - между 20-30%.

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Форум "Сильные идеи для нового времени"
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