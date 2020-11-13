АСИ готово разработать дорожную карту по повышению доверия внутри общества

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово разработать дорожную карту по повышению доверия на разных уровнях - граждан друг к другу, бизнеса к институтам развития и общества к власти. Об этом сообщила в пятницу глава АСИ Светлана Чупшева.

"Мы готовы <…> совместно разработать дорожную карту как некий план мероприятий, программу по повышению доверия на разных уровнях", - сказала она на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации "Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства".

По словам Чупшевой, для этой работы необходимо участие правительства РФ, Совета Федерации, институтов развития. "Мы готовы развернуть свою общественную сеть, все сообщества, которые с нами работают, - это и бизнес, и социальные предприниматели, и городские активисты, и молодежь", - добавила Чупшева.

Она рассказала, что у агентства уже существуют практики и проекты, которые работают на повышение доверия. Это стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды, стандарт поддержки волонтерства, Национальная предпринимательская инициатива, Национальная социальная инициатива. Однако глава АСИ считает, что все эти мероприятия проводятся "разрознено". Она рассчитывает вовлечь в эту инициативу широкий круг участников, где "каждый бы понимал свой вклад, и что он может сделать для того, чтобы повысить доверие на горизонтальном уровне".

Как ранее отмечала Чупшева на форуме "Сильные идеи для нового времени", который организован АСИ и Фондом Росконгресс, в России уровень доверия к президенту - 60-70%, а уровень доверия горизонтальный - граждан друг к другу, бизнеса к институтам развития - между 20-30%.