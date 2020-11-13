Песков: вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам будет обсуждаться

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство проработает вопрос по возобновлению индексаций пенсий работающим пенсионерам, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе государства Владимиру Путину из-за отсутствия решений по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Как говорится в письме ФНПР за подписью ее председателя Михаила Шмакова, Минтруд все еще не готовит изменения в законодательство. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года, когда потребовалось уменьшить дефицит Пенсионного фонда России.
В пятницу журналисты спросили Пескова, будет ли Кремль реагировать на письмо Шмакова. "Вопрос все-таки находится в ведении правительства и, конечно, вопрос, что называется, будет прорабатываться, обсуждаться", - сказал пресс-секретарь президента.
"Пока я не могу сказать о какой-то позиции на этот счет", - признался представитель Кремля.