Песков: вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам будет обсуждаться

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе государства Владимиру Путину из-за отсутствия решений по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Как говорится в письме ФНПР за подписью ее председателя Михаила Шмакова, Минтруд все еще не готовит изменения в законодательство. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года, когда потребовалось уменьшить дефицит Пенсионного фонда России.

В пятницу журналисты спросили Пескова, будет ли Кремль реагировать на письмо Шмакова. "Вопрос все-таки находится в ведении правительства и, конечно, вопрос, что называется, будет прорабатываться, обсуждаться", - сказал пресс-секретарь президента.

"Пока я не могу сказать о какой-то позиции на этот счет", - признался представитель Кремля.