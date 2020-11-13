Годовой план по экспорту продукции АПК в КБР выполнен на 102% за 10 месяцев

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) выполнила годовой план по экспорту продукции АПК за 10 месяцев на 102%, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии, по оперативным данным Федеральной таможенной службы, за 10 месяцев 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса составил порядка $20 млн или 102% от плана, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта увеличился в 1,7 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно соглашению, подписанному между Минсельхозом РФ и правительством КБР в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт", целевой индикатор по экспорту продукции АПК для республики на 2020 год составляет $19,5 млн.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно Указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт национального проекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса и системным мерам развития международной кооперации.