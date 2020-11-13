Песков заявил, что изменение меры пресечения Майклу Калви не скажется на инвестклимате РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Решение Верховного суда об освобождении из-под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви не может как-то сказаться на инвестиционном климате России. Такое мнение в беседе с журналистами высказал в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Само по себе изменение меры пресечения не может, конечно, сказаться никак на инвестклимате. Не думаю, что это имеет отношение к инвестклимату", - сказал он, комментируя факт изменения меры пресечения для предпринимателя.

Песков при этом отказался как-либо комментировать решение суда. "Никогда не делали [этого], не будем и сейчас", - сказал он. "Но еще раз можно, наверное, повторить общее понимание, что кроме суда признать человека виновным не может никто", - подчеркнул Песков.

Согласно новой мере пресечения, Калви запрещено менять место жительства, выходить за пределы дома в ночное время, посещать помещения банка "Восточный" и компании "Первое коллекторское бюро", общаться вне судебных заседаний с другими фигурантами дела, получать и отправлять почтовые сообщения, пользоваться средствами телефонной связи, за исключением экстренных вызовов. Установленный судом срок действия новой меры пресечения - 12 января 2021 года.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.