Россияне купили на AliExpress за время распродажи "11.11" товаров на 19,3 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские покупатели за время распродажи "11.11" на AliExpress купили на 12% больше, чем в 2019 году, сделав покупки на 19,3 млрд рублей. Оборот российских продавцов вырос в 1,3 раза, до 3,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании "AliExpress Россия".

"В первый час распродажи пользователи приобрели товары на общую сумму почти в 4 млрд рублей. Продажи товаров на платформе "AliExpress Россия" в период распродажи составили 19,3 млрд рублей (против 17,2 млрд рублей в 2019 году - прим. ТАСС). Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей - по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 1,3 раза", - отмечается в сообщении. Так, один из российских магазинов за время распродажи заработал 660 млн рублей.

Ассортимент товаров российских производителей и магазинов увеличился в пять раз по сравнению с распродажей прошлого года, достигнув 4 млн единиц.

"В этом году продажи локальных производителей и продавцов выросли - особенно приятно, что большая часть продаж пришлась на малый и средний бизнес, оборот которого вырос в 12 раз по сравнению с прошлым годом. 2020 год стал проверкой на прочность для любого бизнеса, и мы рады, что вместе со своими партнерами и селлерами с ней справились. Особенно приятно то, что в этом году так много коллег поддержали нашу главную распродажу "11.11", она действительно становится в России народной", - отметил гендиректор "AliExpress Россия" Дмитрий Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.

Что продавали и покупали

Всего на распродаже было представлено более 4 млн российских товаров: 840 тыс. товаров для автомобилей, 530 тыс. товаров для дома и сада, 520 тыс. товаров категории "мода", 300 тыс. игрушек и товаров для хобби, 200 тыс. товаров для спорта, 185 тыс. продуктов питания. Активней всего число российских продавцов и товаров росло в категориях "еда" (в 2020 году AliExpress Россия запустила сервис "Есть!" с быстрой доставкой продуктов питания), "нижнее белье", "аксессуары", "товары для автомобиля", "электроника" и "товары для детей", "мужская и женская одежда", "свадебные платья".

"Самыми популярными категориями во время распродажи были электроника, бытовая техника, товары для дома, красоты и здоровья, одежда и аксессуары (с учетом локальных и трансграничных заказов). Среди товаров российских продавцов наибольшим спросом пользовалась электроника, товары для дома, детские и спортивные товары", - сообщили в компании.

Самым популярным товаром стал смартфон Xiaomi Poco X3. В топ-5 также вошли Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Apple iPhone 11 64GB, ноутбук Huawei Matebook D 15, Apple iPhone XR 64 GB.

Чаще всего покупки на распродаже совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

История распродаж

Главная распродажа AliExpress "11.11" проводится в России в шестой раз, в четвертый раз в ней участвует "AliExpress Россия" и маркетплейс Tmall. На площадке зарегистрированы более 22 тыс. российских продавцов - от крупнейших производителей до среднего и малого бизнеса. "AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.