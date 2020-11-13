Подрядчик приступил к строительству нового участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Компания "Трансстроймеханизация" приступила к строительству нового участка трассы М-4 "Дон", который пройдет в обход города Аксая Ростовской области. Об этом в пятницу сообщило управление информационной политики регионального правительства.

"В Ростовской области дорожники приступили к строительству 35 км нового участка обхода Аксая. 300 единиц техники и свыше тысячи человек задействованы в реализации пятого этапа обхода Аксая. Это самый сложный этап крупнейшего инфраструктурного проекта. Дорожникам предстоит построить новый участок трассы М-4 "Дон" протяженностью 35,5 километра", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка, этот инфраструктурный проект имеет важнейшее значение как для региона, так и для страны в целом. "Сегодня трасса М-4 "Дон" - главная транспортная артерия, которая соединяет центральную Россию с югом. Обход Аксая откроет новый, гораздо более короткий и безопасный путь к Черноморскому побережью и Крыму, - отметил Вовк. - Для нас скорейшая реализация проекта является приоритетной задачей. Обход Аксая - часть Ростовского транспортного кольца (кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону - прим. ТАСС). Он позволит сократить пробки на въезде в Ростов и отвести поток транзитного транспорта".

По словам директора Ростовского филиала госкомпании "Автодор" Александра Емельянова, специалистам предстоит построить новый четырехполосный скоростной участок автомагистрали, мосты через реки Дон и Аксай, три транспортных развязки со съездами, путепроводами, двумя надземными пешеходными переходами на пересечении с действующей трассой М-4 "Дон", подъездом к Новочеркасску и автодорогой Аксай - Большой Лог - Новочеркасск.

Часть обхода Аксая пройдет в поймах рек Дон, Аксай, Черкасская. В этих условиях будет создана насыпь земляного полотна со средней высотой до 8 метров. На отдельных участках высота насыпи будет достигать 18 метров. "Это колоссальный объем земляных работ. Так как новый участок проходит через затопляемые пойменные территории, нам предстоит провести полную замену грунтов и армирование земляного полотна", - рассказал руководитель проекта компании "Трансстроймеханизация" Олег Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.

Обход Аксая - новый участок трассы М-4 "Дон", который является частью строящегося Ростовского транспортного кольца - кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону. Строительство нового участка федеральной трассы должно завершиться в 2024 году. Протяженность дороги составит более 35 км, ширина - от четырех до шести полос, расчетная скорость - 130 км/ч.