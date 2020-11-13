"Победа" 26 ноября возобновит рейсы в Армению

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 26 ноября возобновляет рейсы из Москвы в Гюмри (Армения), говорится в сообщении компании. Также в компании напомнили, что планируют с 4 декабря возобновить рейсы в Ларнаку (Кипр).

"Лоукостер "Победа" на сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на международный рейс по маршруту Москва - Гюмри. Полеты по этому направлению начнутся 26 ноября 2020 года и будут выполняться один раз в неделю - по четвергам, - отмечается в сообщении. - Кроме того, с 28 ноября "Победа" возобновляет полеты из Москвы в Дубай (ОАЭ) и Тиват (Черногория) - по субботам. С 4 декабря будут выполняться рейсы из Москвы в Ларнаку (Кипр) - по пятницам".

На данный момент официально авиасообщение с Арменией, Кипром и Черногорией не возобновлено, допускаются только грузопассажирские рейсы, в рамках которых допустима перевозка пассажиров, но условия въезда в страну могут отличаться, в зависимости от требований государства.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию на Мальдивы и на Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.