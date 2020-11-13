Авиакомпания Azur Air с конца ноября начнет летать на Мальдивы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air с конца ноября начнет летать на Мальдивские острова, говорится в сообщении авиакомпании. Ранее полеты по этому направлению выполнял только "Аэрофлот".

"Авиакомпания Azur Air расширяет возможности российских туристов провести отдых на Мальдивах: 28 ноября открываются регулярные рейсы из Москвы в Мале на воздушных судах Boeing 777-300ER. Программа запланирована с частотой один раз в неделю, по субботам, на всю глубину осенне - зимнего расписания. Авиакомпания обладает всеми необходимыми разрешениями авиационных властей двух стран на выполнение полетов", - сообщили в компании.

Ранее Azur Air открыла рейсы в Турцию, на Кубу и в Танзанию. С лета Россия частично возобновила приостановленные на фоне пандемии полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию на Мальдивы и на Кубу.

"На Мальдивах действует сложная система контроля за эпидемиологической обстановкой. Туристам из России необходимо иметь при себе справку на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста. Тест должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до вылета. Кроме того, перед путешествием необходимо заполнить специальную форму на сайте миграционной службы Мальдив, а также скачать мобильное приложение", - напомнили в компании.