РЖД запустит туристические поезда в Великий Устюг и другие города Русского Севера

ВОЛОГДА, 13 ноября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" совместно с туроператорами "TUI Россия" и "РЖД Тур" в предстоящие новогодние и рождественские праздники запустят туристические поезда в Великий Устюг, город Котлас Архангельской области, а также в другие города Русского Севера. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы губернатора Вологодской области.

"Чтобы обеспечить транспортную доступность родины Деда Мороза в период новогодних и рождественских праздников, сформировано сразу 19 туристических поездов, 9 из которых прибудут непосредственно в Великий Устюг, еще 10 - в соседний город Котлас Архангельской области", - говорится в сообщении по итогам встречи губернатора области Олега Кувшинникова с руководством РЖД и компаний-туроператоров.

По слова главы региона, Великий Устюг считают одной из главных туристических жемчужин Вологодской области и всего Русского Севера. Ежегодно его посещают более 300 тыс. гостей, треть из которых - зимой. В конце декабря - начале января туристы со всей России стремятся попасть на вотчину Деда Мороза, чтобы провести новогодние праздники в сказочной атмосфере. "Примечательно, что более 65% туристов прибывает в Великий Устюг именно железнодорожным транспортом, поэтому мы уделяем развитию этого направления самое пристальное внимание. Наша совместная задача - наладить эффективное железнодорожное сообщение с крупными мегаполисами страны, чтобы обеспечить качественным и безопасным туристическим продуктом как можно большее число россиян", - сказал Кувшинников.

Как рассказал генеральный директор компании "РЖД Тур" Олег Каверин, в этом году из Москвы и Санкт-Петербурга также будут запущены экспериментальные круизные туры по кольцевому маршруту и остановками сразу в нескольких городах Русского Севера, в том числе в Великом Устюге. Все заявленные объемы будут выполнены с обязательным соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. При необходимости оператор готов увеличить количество составов.

Для удобства туристов, прибывающих в Котлас, дополнительно проработан вопрос организации пригородного поезда от станции Котлас Узловой до Великого Устюга. Перевозки начнутся с 18 ноября и продолжатся до 31 января. В этот период пригородный поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, на день рождения Деда Мороза (18 и 19 ноября), а также ежедневно в новогодние и рождественские праздники (с 30 декабря по 2 января и с 7 по 10 января). "Для комфортной пересадки на станции Великий Устюг будет обустроено дополнительное место высадки и посадки пассажиров пригородных поездов, что позволит существенно увеличить ее пропускную способность и обеспечить перевозки с соблюдением всех требований безопасности", - сообщил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

Возросший поток туристов примет и обновленный вокзал Великого Устюга, где в настоящее время ведется ремонт. Его планируется привести в соответствие всем стандартам безопасности, в том числе оборудовать постами термометрии, маршрутизировать потоки с учетом социального дистанцирования, адаптировать для доступа маломобильных групп населения. По предложению губернатора, на вокзале Великого Устюга также появится новый арт-объект - двухметровый стакан в фирменном подстаканнике РЖД. Такие объекты были установлены недавно на вокзалах Вологды и Череповца, вызвали интерес и положительные отзывы пассажиров.

Постоянные туры на выходных

Помимо этого, руководство АО "Дед Мороз" разработало целый пакет предложений для потенциальных туристов из крупных городов, которые не ограничиваются новогодними праздниками и новогодней тематикой. Туристические операторы уже проявили интерес к подобному формату и запустят первые поезда уже в ближайшее время: 5, 12 и 26 декабря. Если интерес гостей будет стабильно высоким, поезда и туры выходного дня станут регулярными и круглогодичными.

"В ситуации, когда туристический поток за границу значительно ограничен, мы имеем уникальную возможность развивать собственные направления. Считаю, что мы должны воспользоваться ею и максимально эффективно организовать сервисы внутреннего туризма на качественно ином уровне, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности в условиях пандемии", - резюмировал Кувшинников.

Великий Устюг и вотчина волшебника станет доступнее и по другим направлениям. В настоящий момент заканчивается капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, что позволит принимать прямые авиарейсы из крупных городов. Кроме того, в федеральную собственность передана автомобильная дорога А-123 от Вологды до Великого Устюга. В 2021 году начнется ее капитальный ремонт.

О городе и вотчине волшебника

Старинный город Великий Устюг - один из наиболее привлекательных для туристов в Вологодской области. Вотчина Деда Мороза появилась в деревне Морозовице под Великим Устюгом в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.

В конце этого года планируется запуск чартерных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, для этого взлетно-посадочная полоса в Великом Устюге увеличена в ходе реконструкции с 1 300 до 1 800 м. После завершения реконструкции аэропортового комплекса в 2021 году в Великий Устюг станут возможны прямые чартеры из любых крупных городов России, а в перспективе - и зарубежья.