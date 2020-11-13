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Акции "Газпрома" на Мосбирже выросли на 4%

Они достигли 179,9 рубля за бумагу

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" на Московской бирже выросли на 4,04%, до 179,9 рубля за бумагу по состоянию на 13:55 мск, следует из данных торгов.

По состоянию на 14:04 мск рост замедлился до 179,24 рубля за акцию, что на 3,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

"Газпром" - крупнейшая газодобывающая компания мира, одна из важнейших сырьевых компаний РФ. Основные виды деятельности концерна - геологоразведка, добыча, транспортировка, переработка, хранение и реализация газа, газового конденсата и нефти.

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