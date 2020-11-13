IТ-компании выступили против законопроекта об ограничении комиссий магазинов приложений

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские IТ-ассоциации, объединяющие крупный бизнес, направили письмо (копия имеется в распоряжении ТАСС) на имя председателя комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александру Хинштейну с просьбой не поддерживать законопроект "О маркетплейсе", которым до 20% снижается комиссия магазинов приложений и разрешается установка на гаджеты магазинов приложений от сторонних компаний.

Письмо направлено от имени Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", АПКИТ, Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "Руссофт" и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

"Рассмотрев в рамках наших ассоциаций проект федерального закона "О маркетплейсе", инициированный депутатом Госдумы Тумусовым Ф.С., мы, нижеподписавшиеся руководители предпринимательских объединений, просим не поддерживать этот законопроект. Законопроект не решает какие-либо общественно-значимые задачи, которые не могут быть решены посредством существующего антимонопольного и налогового законодательства, а также нормативных правовых актов, вступающих в силу с 1 января 2021 года", - говорится в письме.

Его авторы отмечают, что законопроект, по сути, вводит "тарифное регулирование", что законодательством РФ для коммерческих отношений не предусмотрено, за исключением естественных монополий. По этой причине предложенное регулирование, устанавливающее прямые запреты и ограничения для владельцев маркетплейсов (как это названо в законопроекте), в настоящее время не имеет мировых аналогов. Помимо этого, они указывают, что законопроект также противоречит основополагающим конституционно-правовым принципам, принципам законодательства ЕАЭС и принципам международного налогового регулирования.

"Наконец, члены наших ассоциаций полагают, что принятие законопроекта не позволит достичь заявленного в пояснительной записке к законопроекту экономического эффекта, а напротив приведет исключительно к ухудшению положения потребителей. Полагаем, что представленный на отзыв законопроект ухудшит условия ведения бизнеса в России и затормозит развитие цифровой экономики", - добавили в ассоциациях.

О законопроекте

В начале сентября стало известно, что депутат Госдумы Федот Тумусов ("Справедливая Россия") внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, устанавливающий правовые основы регулирования маркетплейсов. Согласно инициативе, маркетплейсом является "программное обеспечение, которое позволяет реализовывать другое программное обеспечение". Также в правовое поле вводится понятие стороннего маркетплейса, которым признается "маркетплейс, принадлежащий лицу, которое не является владельцем операционной системы".

Законопроект ограничивает комиссию маркетплейсов - максимум 20% от цены продажи (без НДС) на соответствующей электронной площадке. При этом треть из этих 20% правобладатель или владелец маркетплейса каждый квартал должен перечислять в "специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий", предлагает Тумусов. Порядок создания и организации работы такого фонда устанавливается Минэкономразвития, говорится в тексте проекта закона.

Кроме того, парламентарий выступает за установление административных штрафов в размере 10% от выручки на территории РФ за ограничение или запрет на установку стороннего маркетплейса или программного обеспечения, а также за нарушение сроков по перечислению средств в специальный фонд. За невыполнение обязанности по публикации отчета о продажах в России, полагает депутат, взыскания должны составлять 0,1% от мировой выручки маркетплейса, которая обнародуется в СМИ.