На Дальнем Востоке начнут субсидировать 20% затрат на строительство теплиц с 2022 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство России начнет субсидировать 20% затрат на строительство теплиц на Дальнем Востоке с 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера России Виктория Абрамченко.

"С 2022 года предполагается выделение средств из федерального бюджета бюджетам субъектов ДФО для возмещения части прямых понесенных затрат в размере 20% предельной стоимости объекта на создание и модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте", - передает пресс-служба слова вице-премьера.

По мнению Абрамченко, решение вопросов и обеспечения продовольственной независимости дальневосточных регионов, прежде всего в части обеспеченности продукцией овощеводства требует пристального внимания правительства. Вице-премьер также отметила, что по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам поездки на Дальний Восток предусмотрен комплекс мер господдержки, направленной на обеспечение прироста сельхозпродукции собственного производства в регионах Дальневосточного федерального округа.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 ноября сообщил, что государство будет компенсировать инвесторам 20% стоимости вложений в развитие тепличного производства овощей на Дальнем Востоке. По его словам, постановлением правительства утверждены правила предоставления и распределения соответствующих межбюджетных трансфертов. Производство овощей в теплицах в РФ стабильно растет, в 2020 году урожай по этому направлению ожидается в объеме свыше 1,2 млн т. При этом в дальневосточных регионах уровень производства в теплицах вдвое ниже, чем в среднем по России, поэтому эта сфера нуждается в господдержке.