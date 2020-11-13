Первые образцы вакцины "Спутник V" поступят в Венгрию на следующей неделе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Первые образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в Венгрию на следующей неделе, параллельно страна готовит производственную площадку для нее. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам переговоров главы министерства Дениса Мантурова с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Денис Мантуров подтвердил, что первые образцы вакцины поступят в Венгрию уже на следующей неделе. Параллельно на территории Венгрии ведется подготовка соответствующей производственной площадки", - говорится в сообщении.

Таким образом, Венгрия может стать первой страной Европейского союза, в которой будет организовано производство российской вакцины, отмечает Минпромторг.

Венгрия решила упростить порядок регистрации лекарственных средств на фоне пандемии, говорится в сообщении со ссылкой на Сийярто. В переговорах приняли участие руководство Минздрава РФ, Российского фонда прямых инвестиций, "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" и представители ответственных органов власти Венгрии.

5 ноября Сийярто заявил, что его страна начнет в декабре 2020 года импорт небольшого объема российской вакцины против коронавируса для проведения исследований и лицензирования. Одна из компаний в Венгрии также намерена заняться производством российской вакцины, говорил министр.

По его словам, массовые поставки могут начаться со второй или третьей недели января.