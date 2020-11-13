Глава АСИ считает, что проекты для форума "Сильные идеи для нового времени" будут услышаны

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассчитывает, что все проекты, представленные россиянами на форум "Сильные идеи для нового времени", будут услышаны. Об этом она сообщила в пятницу на пленарном заседании форума в Москве.

"На форум поступило 15 тыс. идей из 84 субъектов РФ. [Было вовлечено] 230 тыс. людей, которые обсуждали, поддерживали проекты, инициативы со всех уголков нашей страны. Мы не ставили принципиально никаких ограничений по возрасту, критериев к проектам и идеям людей, что дало возможность услышать каждого, кто хотел поучаствовать в повестке формирования и развития нашей страны на третье десятилетие. У нас самому молодому участнику - 11 лет, самому мудрому - 84 года. Самое главное, чтобы потом все эти идеи и проекты были услышаны", - сказала она на заседании, в котором в режиме видеоконференции принимает участие президент РФ Владимир Путин.

По словам Чупшевой, из 15 тыс. идей удалось сформировать семь стратегических инициатив, которые агентство намерено "предложить в рамках Наблюдательного совета АСИ как новую стратегию Агентства стратегических инициатив".

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.