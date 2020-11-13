{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум "Сильные идеи для нового времени"

Глава АСИ считает, что проекты для форума "Сильные идеи для нового времени" будут услышаны

На форум поступило 15 тыс. идей, уточнила Светлана Чупшева

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассчитывает, что все проекты, представленные россиянами на форум "Сильные идеи для нового времени", будут услышаны. Об этом она сообщила в пятницу на пленарном заседании форума в Москве.

"На форум поступило 15 тыс. идей из 84 субъектов РФ. [Было вовлечено] 230 тыс. людей, которые обсуждали, поддерживали проекты, инициативы со всех уголков нашей страны. Мы не ставили принципиально никаких ограничений по возрасту, критериев к проектам и идеям людей, что дало возможность услышать каждого, кто хотел поучаствовать в повестке формирования и развития нашей страны на третье десятилетие. У нас самому молодому участнику - 11 лет, самому мудрому - 84 года. Самое главное, чтобы потом все эти идеи и проекты были услышаны", - сказала она на заседании, в котором в режиме видеоконференции принимает участие президент РФ Владимир Путин.

По словам Чупшевой, из 15 тыс. идей удалось сформировать семь стратегических инициатив, которые агентство намерено "предложить в рамках Наблюдательного совета АСИ как новую стратегию Агентства стратегических инициатив".

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

Теги
РоссияЧупшева, Светлана ВитальевнаФорум "Сильные идеи для нового времени"
Nord Stream 2 прорабатывает различные сценарии завершения "Северного потока - 2"
Работы на сухопутной площадке в Германии завершены, сообщили в "Газпроме"
Читать полностью