{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чубайс: пренебрежение экологической повесткой приведет РФ в технологический тупик

По словам председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса, оказаться в ситуации глобального технологического тупика, когда кончится приоритет углеродной энергетики, было бы гигантской стратегической ошибкой

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Консервативный взгляд на экологическую проблематику приведет Россию в технологический тупик после того, как углеводородная энергетика перестанет занимать главенствующие позиции. Такое мнение высказал в пятницу председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты", который проводит Трубная металлургическая компания (ТМК) и Группа Синара.

"Когда кончится (приоритет углеродной энергетики - прим. ТАСС), то выяснится, что наш технологический уклад на порядок отстал от мира. Оказаться в ситуации глобального технологического тупика для страны, исходя из позиций консерваторов, было бы гигантской стратегической ошибкой", - сказал Чубайс.

Он отметил, что в России есть два взгляда на экологическую проблематику - консерваторов и экорадикалов, которые расходятся по всем вопросам.

"С моей точки зрения, в эти два крайних взгляда надо добавить одну вещь, которая называется "здравый смысл". <...> Если подходить с позиции здравого смысла, а не с позиции ненависти к Западу или наоборот, можно найти ответы на все вопросы", - подчеркнул глава "Роснано".

По мнению Чубайса, масштабы климатических катаклизмов в России будут возрастать, а климатический вызов и для мира, и для России в наступившем мире - вызов номер один.

Возобновляемая энергетика в России

Касаясь перспектив возобновляемой энергетики в РФ, глава "Роснано" напомнил, что, например, по уровню инсоляции Сибирь выше, чем Западная Европа, в стране есть хорошие возможности для ветроэнергетики.

"Мы пошли вперед в создании ряда индустрий. Это индустрия называется "возобновляемая энергетика". Ее не существовало в России всего несколько лет назад. За последние четыре-пять лет в результате сложнейшей работы <…> в России построена возобновляемая энергетика", - сказал Чубайс.

Теперь, отметил он, в РФ есть и солнечная генерация, и ветрогенерация с высокими темпами роста. "Есть промышленность, производящая оборудование и для "солнца", и для "ветра". Есть наука, которая апгрейдит технологии, совершенствует их и развивает. Особенно по "солнцу" на очень хорошем уровне. Есть образование, созданы кафедры в вузах. Растет спрос на специалистов. В 2024 году, по нашей оценке, не менее 20 тыс. человек будут работать в этой индустрии", - сообщил Чубайс.

Форум "Горизонты" - международное общекорпоративное мероприятие ТМК и Группы Синара, которое проводится ежегодно с участием молодых работников, представляющих все дивизионы и ключевые направления деятельности этих компаний.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Теги
Россия
Форум "Сильные идеи для нового времени"
"Деловая Россия" намерена поддержать лучшие проекты форума сильных идей
Объединение предложило Федеральному агентству по делам молодежи и АСИ создать молодежный инвестиционный клуб
Читать полностью