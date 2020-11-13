Чубайс: пренебрежение экологической повесткой приведет РФ в технологический тупик

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Консервативный взгляд на экологическую проблематику приведет Россию в технологический тупик после того, как углеводородная энергетика перестанет занимать главенствующие позиции. Такое мнение высказал в пятницу председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты", который проводит Трубная металлургическая компания (ТМК) и Группа Синара.

"Когда кончится (приоритет углеродной энергетики - прим. ТАСС), то выяснится, что наш технологический уклад на порядок отстал от мира. Оказаться в ситуации глобального технологического тупика для страны, исходя из позиций консерваторов, было бы гигантской стратегической ошибкой", - сказал Чубайс.

Он отметил, что в России есть два взгляда на экологическую проблематику - консерваторов и экорадикалов, которые расходятся по всем вопросам.

"С моей точки зрения, в эти два крайних взгляда надо добавить одну вещь, которая называется "здравый смысл". <...> Если подходить с позиции здравого смысла, а не с позиции ненависти к Западу или наоборот, можно найти ответы на все вопросы", - подчеркнул глава "Роснано".

По мнению Чубайса, масштабы климатических катаклизмов в России будут возрастать, а климатический вызов и для мира, и для России в наступившем мире - вызов номер один.

Возобновляемая энергетика в России

Касаясь перспектив возобновляемой энергетики в РФ, глава "Роснано" напомнил, что, например, по уровню инсоляции Сибирь выше, чем Западная Европа, в стране есть хорошие возможности для ветроэнергетики.

"Мы пошли вперед в создании ряда индустрий. Это индустрия называется "возобновляемая энергетика". Ее не существовало в России всего несколько лет назад. За последние четыре-пять лет в результате сложнейшей работы <…> в России построена возобновляемая энергетика", - сказал Чубайс.

Теперь, отметил он, в РФ есть и солнечная генерация, и ветрогенерация с высокими темпами роста. "Есть промышленность, производящая оборудование и для "солнца", и для "ветра". Есть наука, которая апгрейдит технологии, совершенствует их и развивает. Особенно по "солнцу" на очень хорошем уровне. Есть образование, созданы кафедры в вузах. Растет спрос на специалистов. В 2024 году, по нашей оценке, не менее 20 тыс. человек будут работать в этой индустрии", - сообщил Чубайс.

Форум "Горизонты" - международное общекорпоративное мероприятие ТМК и Группы Синара, которое проводится ежегодно с участием молодых работников, представляющих все дивизионы и ключевые направления деятельности этих компаний.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.