АСИ подготовило комплекс системных решений для трудных жизненных ситуаций в рамках НСИ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило комплекс системных решений для трудных жизненных ситуаций, которые возникают у жителей регионов России. Работа проводилась в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), сообщила в пятницу глава АСИ Светлана Чупшева на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Президент РФ Владимир Путин дал срок до 1 декабря на разработку и апробацию механизмов НСИ, которые начнут действовать во всех регионах с 2021 года. Инициативу планируется запустить в шести пилотных регионах в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки. В список пилотных регионов вошли Нижегородская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская и Сахалинская области, а также Башкирия.

"Здесь заложен принцип человекоцентричной модели. Мы сперва должны спросить человека - а какая поддержка ему нужна, с какими проблемами сталкивается он при обычных жизненных ситуациях? А это - устроить ребенка в школу, детский сад, получить первую медицинскую помощь, устроиться на работу, обеспечить уход для своего пожилого родственника и члена семьи. Именно такие первые 10 жизненных ситуаций мы взяли и в шести пилотных регионах отработали с людьми, которые сталкивались с этими жизненными ситуациями, со специалистами, которые работают в этой сфере. И подготовили уже комплекс системных решений", - сказала Чупшева на пленарном заседании, в котором в режиме видеоконференции принимает участие президент РФ Владимир Путин.

Глава АСИ добавила, что комплекс системных решений планируется предложить на рассмотрение президента РФ "в рамках либо наблюдательного совета, либо любого другого формата", который будет согласован российским лидером.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.