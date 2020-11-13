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Nord Stream 2 прорабатывает различные сценарии завершения "Северного потока - 2"

Работы на сухопутной площадке в Германии завершены, сообщили в "Газпроме"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", прорабатывает различные сценарии завершения реализации проекта, говорится в отчете "Газпрома" (владеет 100% акций Nord Stream 2 AG) по РСБУ за 9 месяцев.

"На текущий момент проектная компания прорабатывает различные сценарии завершения строительства газопровода. Работы на сухопутной площадке в Германии завершены, в России находятся на стадии завершения", - отмечается в отчете.

Проект "Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток общей производительностью 55 млрд кубометров в год. Разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2" получены от Германии, Финляндии, Швеции, Дании и России. Суммарно по дну Балтийского моря по всем участкам уложено более 2300 км труб или более 93% от общей длины маршрута.

"В связи с подписанием 20 декабря 2019 года президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета США на 2020 год, который среди прочего предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, участвующих в предоставлении судов для строительства проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" на глубине 100 футов и более, морская трубоукладка газопровода "Северный поток - 2" приостановлена", - сказано в документе.

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