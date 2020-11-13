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Форум "Сильные идеи для нового времени"

АСИ запустило платформу "Конструкториум" для помощи молодежи в поиске ниш для бизнеса

Цифровая платформа будет работать в связке с частным венчурным фондом "Молодежная предпринимательская инициатива"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило цифровую платформу по развитию молодежного предпринимательства "Конструкториум", призванную помочь молодым людям найти перспективные направления в бизнесе и повысить финансовую грамотность. Об этом сообщила в пятницу глава АСИ Светлана Чупшева на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Мы запустили платформу-навигатор "Конструкториум", который помогаем им сегодня познакомиться с новыми перспективными направлениями в бизнесе, познакомиться с основами финансовой, правовой, цифровой грамотности, найти наставников в лице успешных руководителей бизнесов, организаций, которые могут передать опыт и подсказать молодым ребятам, куда идти дальше", - сказала она на пленарном заседании, в котором в режиме видеоконференции принимает участие президент РФ Владимир Путин.

По данным АСИ, цифровая платформа "Конструкториум" будет работать в связке с частным венчурным фондом "Молодежная предпринимательская инициатива". Объем фонда - 1 млрд рублей. Организация будет поддерживать проекты бизнесменов в возрасте от 14 до 24 лет, инвестиции только в один поддерживаемый проект могут составить до 50 млн рублей.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

Теги
РоссияЧупшева, Светлана ВитальевнаФорум "Сильные идеи для нового времени"
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