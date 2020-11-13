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"Газпром" получил чистый убыток по РСБУ за девять месяцев в размере 592,15 млрд рублей

Выручка компании сократилась до 2,74 трлн рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за январь - сентябрь 2020 года составил 592,15 млрд рублей против 434,94 млрд рублей прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка компании за отчетный период сократилась на 21,3% - до 2,74 трлн рублей.

Валовая прибыль "Газпрома" за девять месяцев упала почти на 40% - до 917,46 млрд рублей. Убыток компании от продаж составил 180,625 млрд рублей против прибыли в размере 477,06 млрд рублей в январе - сентябре 2019 года. Убыток "Газпрома" до уплаты налогов в отчетном периоде составил 728,98 млрд рублей.

В апреле 2020 года заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что "Газпром" ожидает снижения доходов в 2020 году из-за падения объемов поставок газа.

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