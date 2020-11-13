"Россети" начали строительство подстанции с цифровыми элементами за 1,14 млрд руб. в ХМАО

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" приступила к строительству подстанции с цифровыми элементами "УПСВ-1" в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила группа в Telegram-канале.

"Началось строительство нового центра питания Нефтеюганского района - подстанции 110 кВ "УПСВ-1". От нее будет запитано Мамонтовское нефтяное месторождение. "Россети Тюмень" (входят в группу "Россети") инвестирует в проект 1,14 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Мощность подстанции составит 50 МВА. Все основное оборудование - отечественного производства. Объект обеспечит дополнительной мощностью одно из крупнейших месторождений "Роснефти" в Югре, уточнили в группе.

На подстанции установят устройства релейной защиты на микропроцессорной элементной базе, интеллектуальные счетчики-измерители для организации автоматизированного учета и мониторинга показателей качества электроэнергии. На подстанции будет обеспечено удаленное управление и контроль состояния оборудования энергообъекта.

"Для подключения подстанции к электросетям построят новую линию 110 кВ и реконструируют участок воздушной ЛЭП 110 кВ "Пыть-Ях - Лосинка". Работы планируется завершить в 2021 году", - говорится в сообщении.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.