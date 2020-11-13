Путин поддержал планы развития креативного предпринимательства

НОВО-ОГАРЕВО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поддержал идею о развитии креативного предпринимательства в стране, которую в пятницу на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" предложил предприниматель из Свердловской области.

Этот участник форума попросил поддержки для креативных предпринимателей, которые занимаются различными проектами, касающимися сохранения исторического облика городских объектов, создания комфортной среды в населенных пунктах. "Очень полезная и очень интересная инициатива, потому что действительно таких объектов по стране огромное количество, они заброшены, ими никто не занимается, потому что вроде бы они не представляют интерес - только деньги надо вкладывать и непонятно, что с ними делать", - отреагировал Путин.

По его словам, "традиционный бизнес, традиционные производства предпочитают не вкладываться" в такие объекты. Президент отметил, что если дать возможность креативным малым и средним предприятиям "использовать объекты, которые еще вполне можно было бы восстановить, дав небольшой толчок в начале, то это может быть очень интересно".

Глава государства пояснил, что такой подход дает "сразу несколько позитивных элементов". Среди них он назвал занятость, а также возможность для людей "наполнить жизнь конкретным, интересным содержанием, возможность зарабатывать необходимые денежные средства, развивать свои идеи". "Это создает среду в малых и средних городах, у нас свыше 60 процентов населенных пунктов Российской Федерации - это как раз малые и средние города и исторические населенные пункты", - подчеркнул президент. Он обратил внимание и на то, что такие населенные пункты власти стараются поддерживать с помощью системы грантов, проекта развития городской среды. "Все это достаточно эффективно работает, все это должно быть связано с инициативами самих граждан", - указал Путин. Поэтому, по его мнению, предложение о развитии креативного предпринимательства "заслуживает поддержки". Президент сказал, что знает о начале выполнения подобных проектов в некоторых регионах страны, поэтому "есть, на что ориентироваться".

Удержать людей и создать возможности

Путин заметил, что "Урал, Южный Урал - очень интересные регионы". Для примера он привел деятельность предпринимателя Никиты Демидова, которому Петр I разрешил строить новые металлургические заводы на Урале. "Условно говоря, металлургией, металлургической промышленностью в широком смысле этого слова занимались еще с древнейших времен, еще во времена древнего Египта, когда Египет развивался, на Южном Урале это уже активно развивалось, во всяком случае, так утверждают историки и археологи", - напомнил Путин.

По его словам, "на этих территориях были заложены такие производства, которые не имели аналогов в мире вообще, по качеству обработки они мало чем уступали доменным печам, но потом почему-то, как минимум, дважды археологи и историки фиксируют исход людей с этих территорий. Президент считает, что новые проекты по развитию населенных пунктов региона "дают возможность как раз никому не уходить, а, наоборот, использовать все, что наработано в последние столетия, чтобы двигаться дальше, именно здесь современные технологии, современные интеллектуальные возможности, инфраструктурные возможности позволяют это эффективно делать".