Чернышенко: продление отсрочки уплаты налогов для туризма позволит сохранить отрасль

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Продление отсрочки уплаты налогов для туризма позволит сохранить отрасль. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Благодаря отсрочке уплаты налогов в первой половине года туриндустрия смогла подготовиться и провести на хорошем уровне летний туристический сезон, который в связи с высоким спросом и благоприятными погодными условиями удалось продлить до середины осени. По нашим оценкам, турпоток составил 70% от уровня прошлого года, несмотря на пандемию. Принятое премьером Михаилом Мишустиным решение о продлении сроков уплаты налогов для малого и среднего бизнеса до конца 2020 года является очень своевременным и имеет важное значение для поддержки отрасли туриндустрии. Эти и другие меры помогают сохранять бизнес и продолжать работать", - сказал Чернышенко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина, что по поручению президента правительство продлевает "налоговые каникулы" для бизнеса. По его словам, соответствующее постановление уже подписано.

Эта мера коснется компаний, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, в области организации конференций и выставок.

Глава кабмина напомнил, что отсрочка по уплате налогов и страховых взносов была предоставлена весной этого года на шесть месяцев.