Онлайн-консультации по жилищным вопросам стали доступны для москвичей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы могут получить онлайн-консультации на портале правительства города, сервис индивидуальной поддержки появился в дополнение к стандартным процедурам. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Месяц назад на портале mos.ru стартовали онлайн-консультации по индивидуальному сопровождению имущественно-земельных вопросов граждан, за это время ими воспользовались почти 150 человек. С начала ноября список тем расширился, и теперь москвичи могут получить персональные консультации и помощь в нестандартных ситуациях по самым популярным темам в жилищной сфере", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он пояснил, что сервис индивидуальной поддержки появился в дополнение к стандартным процедурам и помогает москвичам получить личные консультации по нетипичным случаям, решить которые в рамках стандартных процедур невозможно. К ним относятся постановка на жилищный учет и его ведение, улучшение жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете, приватизация, заключение или переоформление договоров найма и соцнайма, а также помощь при потере документов.

По словам заммэра, онлайн-формат и индивидуальный подход удобны и востребованы горожанами, поэтому помимо расширения списка тем была увеличена длительность консультации до 30 минут. Все стандартные процедуры решаются в рамках работы МФЦ, но бывают вопросы, решить которые можно только в индивидуальном порядке - это может быть связано, например, с порчей или утратой документов, спорными ситуациями.

"Все больше услуг и сервисов доступно горожанам в онлайн-формате. Сейчас жители дистанционно могут решить наиболее востребованные земельные и жилищные вопросы. Новые темы для консультаций - еще один шаг для ускорения процессов цифровизации. В ближайших планах - завершить перевод всех госуслуг и сервисов этой сферы в электронный вид", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в ноябре и декабре 2020 года сотрудники ведомства проведут свыше 1,5 тыс. консультаций. Записаться можно на любой временной интервал ближайшей рабочей недели. Алгоритм записи на консультацию остался прежним, как и технические возможности. Например, во время беседы со специалистом можно продемонстрировать документы по интересующему вопросу. Для этого нужно заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а в ходе беседы загрузить их в видеосервис.