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Доходы членов правления "Газпрома" за девять месяцев выросли до 1,4 млрд рублей

Суммарная заработная плата членов правления в январе - сентябре 2020 года составила 546,959 млн рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Доходы членов правления "Газпрома", в состав которого входят 14 человек, по итогам января - сентября 2020 года выросли почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,403 млрд рублей, следует из отчета компании.

Годом ранее за этот период общее вознаграждение членов правления "Газпрома" составило 1,083 млрд рублей.

Согласно материалам компании, суммарная заработная плата членов правления в январе - сентябре 2020 года составила 546,959 млн рублей, сумма премий - 766,414 млн рублей.

Доходы включают заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления ПАО "Газпром".

Членами правления "Газпрома" в настоящее время являются: председатель правления Алексей Миллер и его заместители Олег Аксютин, Елена Бурмистрова, Виталий Маркелов, Михаил Путин, Михаил Россеев, Фамил Садыгов, Сергей Хомяков, а члены правления Сергей Кузнец, Владимир Марков, Сергей Меньшиков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко и Геннадий Сухов.

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