Замглавы РЖД Мещеряков в ноябре покинет свой пост

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков покидает свой пост - 21 ноября его последний день работы в компании, сообщил ТАСС источник в железнодорожной отрасли.

"21 ноября - последний день [работы]", - сказал он.

Сам факт отставки подтвердил и другой источник в отрасли.

Мещеряков занимает должность статс-секретаря - заместитель генерального директора РЖД по вопросам информационной политики и организации взаимодействия с органами власти с ноября 2017 года. В феврале 2012 года был назначен статс-секретарем - вице-президентом РЖД (должности в холдинге прошли процесс переименования).

Мещеряков родился в 1966 году, окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, имеет степень кандидата технических наук.

В 2004-2011 годах работал в "Трансмашхолдинге" директором по внешним связям, с 2009 года - первым заместителем генерального директора компании. В декабре 2011 года стал старшим советником президента РЖД.