В Кирове планируют запустить авиарейсы в Уфу, Екатеринбург, Сочи и Калининград

КИРОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют организовать круглогодичные авиарейсы из аэропорта Победилово в Уфу, Калугу, Екатеринбург, Сочи и Калининград. Об этом в пятницу сообщил председатель правительства региона Александр Чурин в ходе отчета о работе за три года.

"Продолжается работа по расширению маршрутной сети авиаперевозок. Мы дополнительно планируем следующие направления: Сочи, Уфа, Калуга, Екатеринбург и Калининград. Это [будут] круглогодичные [рейсы]. Сейчас ведем переговоры с Минтрансом и авиакомпаниями по налаживанию этих маршрутов, необходимые заявки в Минтранс поданы, также мы связались со всеми субъектами РФ, куда собираемся осуществлять полеты, часть из них готова субсидировать маршруты", - сказал Чурин.

Ранее власти сообщали, что в следующем году рассчитывают запустить регулярный авиарейс Киров - Калуга, который позволит жителям Кировской области в международном аэропорту Калуги пересаживаться на рейсы в Турцию и другие страны с прохождением таможенного контроля без получения багажа.

По словам Чурина, планируется также реконструкция аэровокзала. "У нас подготовлена проектно-сметная документация на ремонт аэровокзала, планируется увеличение мест ожидания для пассажиров, размещение новых фудкортов. Аэропорт должен стать удобным для людей", - рассказал Чурин, уточнив, что приступить к реализации проекта можно будет, когда позволит экономическая ситуация. На 2021 год запланировано строительство аварийно-спасательной станции недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Александр Чурин также отметил, что, несмотря на последствия пандемии, власти не ожидают существенного падения пассажиропотока в этом году. "По итогам 2019 года пассажиропоток превысил 240 тыс. человек. Думаю, в этом году будет схожая картинка, несмотря на то, что в период пандемии весной аэропорт фактически не работал два месяца", - сказал он.

Победилово - аэропорт города Кирова, расположенный в 22 км юго-западнее от центра. Обслуживает региональные рейсы по России. Имеет статус аэропорта федерального значения. Из аэропорта Кирова сейчас можно улететь по пяти направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, в летнее время выполнялись рейсы в Симферополь и Сочи.