"Роснефть" завершила строительство "Роспана" на 96%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" рассчитывает получить первый газ с проекта "Роспан" уже в этом году, строительство завершено на 96%. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил вице-президент "Роснефти" Эрик Лирон.

"Что касается проекта "Роспан", в III квартале 2020 года строительство ключевых сооружений вышло на завершающую стадию, процент завершенности составляет 96%. Мы проходим через завершающую стадию. Непосредственно операции, касающиеся выхода на конечный этап, планируются в ближайшем будущем. В 2020 году планируем добыть первый газ", - сказал Лирон.

По его словам, компания не изменила свои планы по объемам ввода мощностей в 2021 году.

"Роспан Интернешнл" - дочерняя компания "Роснефти", осуществляет добычу газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском и Ново-Уренгойском лицензионных участках.

Предприятие станет основным центром роста добычи природного газа "Роснефти" в ЯНАО. Суммарные запасы углеводородов составляют около 891 млрд куб. м природного газа и порядка 207 млн тонн газового конденсата и нефти.

Ожидается, что годовая добыча газа на проекте превысит 21 млрд куб. м, жидких углеводородов достигнет объема свыше 5 млн тонн, а также производство пропан-бутана технического составит более 1 млн тонн.