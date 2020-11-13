Пандемия, креатив и взаимное доверие стали главными темами форума сильных идей в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Первый форум "Сильные идеи для нового времени" в Москве в пятницу завершил работу. Его организаторы - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс - договорились проводить мероприятие ежегодно.

Форум проходил 11-13 ноября. Главными темами деловой программы стали борьба с пандемией коронавируса, развитие креативных индустрий, создание индекса детского благополучия и повышение взаимодоверия.

Авторы лучших идей, представленных к форуму, рассказали о своих предложениях для развития экономики, социальной и технологической сфер России в третьем десятилетии XXI века, которое начнется через 1,5 месяца.

В заключительном пленарном заседании в режиме видеоконференции принял участие президент РФ Владимир Путин.

Реализация общественно-значимых проектов

Путин на заседании предложил правительству РФ, АСИ и корпорации ВЭБ.РФ запустить комплексный механизм реализации общественно-значимых проектов граждан. Он отметил, что участники форума предложили множество социально значимых инициатив. По словам президента, важно превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты, устранить административные и законодательные барьеры.

Путин подчеркнул, что мир меняется с огромной скоростью. "Буквально на наших глазах происходят колоссальные перемены в технологиях, в общественной жизни, начинается, действительно, новое время. Для динамичного, устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы. Нужно уметь воплощать их в жизнь", - сказал российский лидер.

Президент предложил регулярно на каждом наблюдательном совете АСИ смотреть, сколько идей получило поддержку и нашло практическое воплощение, какие системные эффективные инструменты необходимо задействовать для поддержки школьников и студентов при запуске своего дела. Он пригласил молодежь более активно вовлекаться в участие в общей работе по развитию страны.

Также президент рассмотрел ряд идей и проектов россиян, представленных к форуму, которые, по словам главы АСИ Светланы Чупшевой, могут иметь необходимость поддержки агентства, регионов и федеральных ведомств.

Лучшие идеи

За время подготовки к форуму было собрано около 15 тыс. идей россиян. Они касались развития экономики, технологической сферы, городского развития, социальных вопросов, новых компетенций, проектов для бизнес-среды и молодежной повестки. Так как число поступивших идей превысило ожидания, организаторы отобрали втрое больше предложений, чем планировалось изначально - 300 вместо 100.

"Почти все идеи [рассчитаны] именно на перспективу, на инициативы в третье десятилетие. Мы входим в новую эру, и людям интересно заглянуть, что там, за горизонтом. Поэтому очень много идей и проектов связано с будущим развитием", - сказала на форуме глава АСИ Светлана Чупшева.

Сто человек, чьи идеи приглянулись одновременно экспертам и жителям, приняли участие в очных мероприятиях форума. При этом все 300 авторов идей получат возможность представить их в рамках проведения питч-сессий: с ноября по февраль будет организована серия презентаций с привлечением представителей федеральных органов власти, институтов развития, банков и компаний, а также профильных экспертов.

На поддержку от АСИ, Фонда Росконгресс и партнеров форума могут рассчитывать авторы всех без исключения идей. Также многие из предложений вынесены на региональный уровень и рассмотрены представителями управленческих команд, а более 670 идей уже получили поддержку.

Борьба с пандемией

Одна из дискуссий на форуме была посвящена "войне с COVID-19" - именно так обозначили обсуждаемую тему организаторы мероприятия.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, который был участником дискуссии, отметил, что коронавирус вызвал изменение приоритетов в здравоохранении. "История с COVID поменяла приоритеты, надо честно об этом сказать, по крайней мере тактически поменяла приоритеты развития здравоохранения. Мы бросили очень большие ресурсы на стабилизацию и развитие инфекционного блока. Это огромные ресурсы, которые мы туда вложили. Это потребовало некой сдвижки в модернизации первичного звена", - сказал он.

По его прогнозу, коронавирус перестанет иметь системное влияние на российскую экономику зимой, а уже к весне может начаться восстановление. При этом расходы бюджета РФ в 2021 году, связанные с пандемией, составят 2 трлн рублей. Он уточнил, что, в первую очередь, это будут расходы, направленные на поддержку людей, а не бизнеса.

Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме отметил, что система здравоохранения города справляется с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он надеется, что экономика столицы вернется к нормальному уровню к концу 2021 года. Власти Москвы при этом не планируют снижать объем инвестиционных программ из-за пандемии коронавируса и намерены выполнить все социальные обязательства перед жителями.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев, также участвовавший в дискуссии, сказал, что власти Москвы и Московской области находятся в постоянном контакте и координируют действия в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Развитие креативных индустрий

Обсуждалось на форуме и развитие креативных индустрий. К ним относят, в том числе, производство ювелирных изделий, издательскую деятельность, кино, разработку программного обеспечения, архитектуру.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на форуме, анонсировал создание рабочей группы для развития креативных индустрий с участием представителей администрации. Ее возглавят Кириенко и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Кириенко также заявил о возможности формального закрепления в России профессий писателя и композитора, а также гейм-дизайнера и художника виртуальной реальности. Кроме того, он поддержал предложение учредить национальную премию за достижения в сфере креативных индустрий. По его словам, данная премия важна не только для творческой реализации представителей этой сферы, но и для продвижения российского культурного кода в мире.

Как отметила на форуме министр культуры России Ольга Любимова, нацпроект "Культура" уже работает на поддержку креативных индустрий. Эта работа заключается в строительстве домов культуры, модернизации детских школ искусств и выделении грантов любительским коллективам.

Индекс детского благополучия

На форуме было озвучено намерение Минпросвещения РФ разработать индекс детского благополучия, который поможет формировать рейтинг регионов по качеству жизни детей. Как отметил замминистра просвещения Денис Грибов, его разработка заложена в проекте плана мероприятий Десятилетия детства на ближайшие семь лет - до 2027 года.

Замминистра уточнил, что будут проанализированы как отечественные подходы к этому вопросу, так и зарубежные. Грибов добавил, что оценка будет проводиться с учетом системы индексов социального благополучия, социального самочувствия, социального прогресса, а также систематического мониторинга обеспечения прав либо их нарушений во всех сферах жизни.

Глава АСИ Светлана Чупшева рассчитывает, что индекс детского благополучия станет ориентиром в государственной политике России по поддержке семей. "Мы готовы всячески поддерживать запуск и проведение индекса благополучия ребенка, исходя их принципа человекоцентричности, когда это будут не только статистические данные, хотя и на них огромный запрос, но и обратная связь, оценка семей", - пояснила она.

Повысить доверие внутри общества

Еще одной темой на форуме стало повышение доверия внутри общества. Глава АСИ привела данные, по которым в России уровень доверия к президенту - 60-70%, а уровень доверия горизонтальный - граждан друг к другу, бизнеса к институтам развития - в районе 20-30%. В связи с этим агентство готово разработать дорожную карту по повышению доверия на разных уровнях.

Чупшева рассказала, что у АСИ уже существуют практики и проекты, которые работают на повышение доверия. Это стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды, стандарт поддержки волонтерства, Национальная предпринимательская инициатива, Национальная социальная инициатива. Однако все эти мероприятия, по ее словам, проводятся "разрозненно". Чупшева рассчитывает вовлечь в эту инициативу широкий круг участников, где "каждый бы понимал свой вклад, и что он может сделать для того, чтобы повысить доверие на горизонтальном уровне".

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович на одной из сессий форума отметил, что репутация бизнеса, в том числе инновационного, нуждается в улучшении и повышении уровня доверия к нему и власти, и населения. Он считает, что доверие не возникает без репутации, а ее можно заработать только осуществлением разработок и выполнением обещаний. На его взгляд, это касается, прежде всего, новейших инновационных направлений - искусственного интеллекта, сетей 5G, беспилотного транспорта.