Путин пообещал поддержку разработкам в области беспилотного судоходства

НОВО-ОГАРЕВО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал обратить внимание правительства на необходимость поддержки развития беспилотного транспорта, в частности, судоходства.

Отвечая в пятницу на предложения участников форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", глава государства назвал развитие беспилотного судоходства "чрезвычайно важной сферой". "Беспилотный транспорт вообще, в том числе морской, автомобильный, авиационный, какой угодно - а морской, может быть даже наиболее перспективный, потому что там очень трудно судам столкнуться друг с другом в океане, все-таки это не движение в центре крупного мегаполиса, - это чрезвычайно перспективно", - сказал Путин. Он обратил внимание на то, что беспилотное судоходство имеет перспективы при развитии Северного морского пути.

Глава государства признал, что для развития беспилотного транспорта "нормативной базы пока нет, зачатки какие-то" не только в России, но и в других странах. Говоря о разработках, позволяющих сделать беспилотный транспорт реальностью, президент выразил надежду, что российские специалисты опережают своих коллег за рубежом.

"Очень бы хотелось, чтобы этот прорыв был совершен, но у нас говорят: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Мы не знаем глубины разработок у наших конкурентов, но, безусловно, если мы приобрели какое-то лидерство, мы должны его обеспечить на среднесрочную и на более долгосрочную перспективу", - указал президент. Он заверил, что передаст министру промышленности и торговли Денису Мантурову благодарность разработчиков систем беспилотного судоходства за поддержку. "Я уверен, что он порадуется и еще с большими стараниями будет оказывать поддержку", - сказал Путин.

Глава государства пообещал, что передаст правительству и депутатам Госдумы просьбу ускорить рассмотрение нормативных актов, касающихся автономного судоходства. Он также поддержал предложение подключить Минтранс и МИД к продвижению идей отечественных специалистов на международном уровне, хотя назвал это "не самым главным, как и информационную кампанию в зарубежных СМИ". "Я понимаю, вам хочется прорываться на рынок, но я боюсь, что как только кто-то поймет, что у вас есть конкурентные преимущества, то сразу начнут вас поддушивать, сдерживать, поэтому лучше заняться приоритетно созданием системы стимулов для судоходных компаний - это самое главное", - пояснил Путин. На его взгляд, "когда все поймут, что это выгодно, что это интересно с экономической точки зрения, к вам, безусловно, потянутся". Президент согласился, что следует развивать и инфраструктуру космической связи.

Говоря о финансировании разработок для беспилотного транспорта, Путин высказался за использование механизма венчурных инвестиций, "когда инвестор приходит, потом может выйти даже с небольшой прибылью". Глава государства обратился к руководителю ВЭБ РФ Игорю Шувалову, указав, что такая работа - профильная для института развития.