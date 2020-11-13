G20 согласовала расширенный механизм помощи бедным странам

ТАСС, 13 ноября. Страны Группы двадцати (G20) в свете пандемии коронавируса приняли дополнение к механизму инициативы приостановки обслуживания долга (DSSI) для стран с небольшим доходом.

"Учитывая масштаб кризиса COVID-19, значительные долговые уязвимости и ухудшающиеся прогнозы во многих странах с низким доходом, мы осознаем, что в отдельных случаях может потребоваться обслуживание долга, выходящее за рамки DSSI. Учитывая это, мы приняли "Общую структуру для обслуживания долга, выходящую за рамки DSSI", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G20 в Саудовской Аравии.

Согласно положениям документа, расширение механизма DSSI, которое предусматривает также привлечение частных кредиторов, позволит облегчить погашение долга странами, которые уже взяли заем по данной инициативе. Отмечается, что период погашения долга в рамках новой структуры будет составлять шесть лет.

Страны G20 также договорились весной 2021 года рассмотреть продление работы механизма на полгода, если того будет требовать экономическая и финансовая ситуация.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад - почти на 4,4%, но она должна восстановиться и вырасти на 5,2% в следующем году.