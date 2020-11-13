"Газпром" за девять месяцев снизил реализацию газа в Европе на 12%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Газпром" в январе - сентябре 2020 года реализовал в Европе по контрактам "Газпром экспорта" 125,704 млрд куб. м газа. Об этом говорится в отчете компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

За аналогичный период прошедшего года в Европе было реализовано 142,764 млрд руб. м газа. Таким образом, в этом году объем экспорта упал на 11,9%.

В Западную Европу в январе - сентябре этого года было поставлено 94,334 млрд куб. м газа против 108,416 млрд куб. м годом ранее. Больше всего было поставлено в Германию (31,185 млрд куб. м) и Италию (16 млрд куб. м).

Поставки российского газа в Центральную Европу в отчетном периоде снизились на 11,5%, до 29,336 млрд рублей. Больше всего газа потребителям этого региона было поставлено в Венгрию (6,3 млрд куб. м), Польшу (7,1 млрд куб. м) и Словакию (6,9 млрд куб. м).

Поставки газа в Турцию за 9 месяцев 2020 года упали на 25%, до 8,854 млрд куб. м.

В Китай по "Силе Сибири" в январе - сентябре было поставлено 2,50 млрд куб. м газа. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту начались в декабре 2019 года.