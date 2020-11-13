На господдержку бизнеса на Ставрополье в 2021 году выделят 500 млн рублей

СТАВРОПОЛЬЕ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены направить 500 млн рублей на господдержку бизнеса в 2021 году. Средства пойдут на модернизацию производств, закупку новой техники и оборудования, создание сельхозкооперативов, сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

"500 млн рублей составит господдержка ставропольского бизнеса в 2021 году. Средства пойдут на субсидирование приобретенного оборудования для модернизации производства, приобретенной техники и оборудования в лизинг, поддержку при создании сельхозкооперативов, развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, и другие востребованные направления", - говорится в сообщении.

Комплекс краевых мер господдержки бизнеса включает в себя попечительства гарантийного фонда Ставропольского края, займы регионального фонда микрофинансирования, сервисы краевого центра "Мой бизнес" и другие направления.

Ранее зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко сообщала, что регион также планирует удвоить объем краевых затрат на прямую поддержку малого и среднего предпринимательства. В 2020 году в период пандемии эти средства в основном выделяли из федерального бюджета.