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Форум "Сильные идеи для нового времени"

"Деловая Россия" намерена поддержать лучшие проекты форума сильных идей

Объединение предложило Федеральному агентству по делам молодежи и АСИ создать молодежный инвестиционный клуб

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" намерено поддержать лучшие проекты, представленные россиянами на форум "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе организации.

"На базе региональных отделений бизнес-объединение планирует оказывать поддержку проектам-финалистам форума "Сильные идеи для нового времени" для дальнейшего их развития. К примеру, уже сейчас такая работа идет в Санкт-Петербурге - региональное отделение "Деловой России" направило на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова письмо с просьбой организовать встречу с руководителями проектов для обсуждения перспектив их развития", - сказали в пресс-службе.

В организации считают, что это поможет "создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере IT и связи, которые послужат базой для создания качественных и востребованных сервисов и продуктов".

Кроме того, деловое объединение предложило Федеральному агентству по делам молодежи и АСИ создать молодежный инвестиционный клуб для "вовлечения молодых людей в развитие регионов через призму реализации их потребностей", добавили в пресс-службе.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, прошел 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей рассказали о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

Теги
РоссияФорум "Сильные идеи для нового времени"
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