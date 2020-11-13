Киров перейдет на систему брутто-контрактов при организации пассажирских перевозок

КИРОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области намерены перейти на систему брутто-контрактов при организации пассажирских перевозок в Кирове, при которой компании-перевозчики будут получать деньги "за километр". Это позволит решить проблему неприбыльных маршрутов и обеспечить финансовую прозрачность, сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

"Разрабатывается новая модель организации межмуниципальных перевозок - переход на систему брутто-контрактов, которая предполагает, что плата за проезд будет поступать заказчику по организации транспортного обслуживания. Подобная транспортная система показала свою эффективность в других регионах. Благодаря переходу на систему брутто-контрактов планируется ликвидировать нелегальных перевозчиков, снять финансовую нагрузку на бюджет и обеспечить финансовую прозрачность", - говорится в сообщении.

Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. При этом деньги за проезд будет собирать транспортный комитет, а потом оплачивать перевозчику его транспортную работу.

"Мы создаем транспортный комитет, который будет осуществлять организацию транспортного обслуживания населения, заключать контракты, осуществлять контроль, и собирать деньги со всех маршрутов. В качестве пилота возьмем Кировскую городскую агломерацию - Киров, Слободской, Кирово-Чепецк. Контракты будут заключаться на длительный срок до семи лет, то есть на жизненный цикл автобуса. Таким образом, мы уйдем от прибыльных и неприбыльных маршрутов. Мы дадим на длительный срок перевозчику понимание, сколько заработает, сколько продлится контракт, какой автобус он может купить", - цитирует пресс-служба председателя правительства области Александра Чурина.

Также, по словам Чурина, ведется работа с банками, чтобы организовать бесконтактную оплату проезда.