В АСИ заявили, что около 800 предложений к форуму сильных идей поддержали в регионах

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Около 800 предложений россиян о развитии экономики, социальной и технологической сфер, которые были направлены на форум "Сильные идеи для нового времени", уже получили поддержку в регионах. Об этом сообщает в пятницу официальный сайт Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Все 15 тыс. идей были вынесены на региональный уровень и рассмотрены представителями управленческих команд, уже 800 идей получили поддержку на местах", - отмечается в сообщении. Авторы всех идей, отправленных на форум, могут рассчитывать на поддержку от АСИ, Фонда Росконгресс и партнеров форума, в числе которых ВЭБ.РФ, ВТБ, РЖД, Россельхозбанк и другие.

Триста авторов лучших идей получат возможность представить их на питч-сессиях: с ноября 2020 года по февраль 2021 года будет организована серия презентаций с привлечением чиновников, представителей институтов развития, банков и компаний, а также профильных экспертов. Таким образом, авторы этих идей будут отмечены на самом высоком уровне в масштабе страны и смогут получить поддержку, уточнили в АСИ.

Идеи, включенные в топ-100 по версии АСИ, рассмотрят "для учета при обновлении стратегии деятельности агентства, они также получат поддержку как соответствующие стратегическим целям развития страны". Фонд Росконгресс предоставит авторам лучших идей возможность воспользоваться ресурсами своей экосистемы: разместить информацию о своих проектах на Инвестиционном портале регионов России и в базе инвестиционной платформы Фонда Росконгресс - Фонда "РК-Инвестиции".

Лидерам форума "Сильные идеи для нового времени" выделят квоты на посещение и участие в деловых и международных мероприятиях фонда, в культурной и спортивной программе в рамках мероприятий, а также в работе проектов фонда - "Здоровое общество", "Территория инноваций", "РК-Арт". Лучшие смогут бесплатно принять участие в следующем Петербургском международном экономическом форуме, добавили в АСИ.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходил 11-13 ноября в Москве. ТАСС выступал стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивал работу официального медиабанка форума.