Минюст России не согласен с мнением нидерландского генпрокурора по делу ЮКОСа

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минюст России не согласен с отрицательным мнением Генерального прокурора Нидерландов относительно приостановки исполнения решения о выплате более $50 млрд по искам бывших акционеров ЮКОСа. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте России, отвечая на запрос агентства.

"Российская Федерация не согласна с отрицательным мнением Генерального прокурора Верховного суда Нидерландов относительно заявлений Российской Федерации о необходимости приостановки исполнения решений Гаагского арбитража, вынесенных по искам бывших мажоритарных акционеров ОАО "НК "ЮКОС", - заявили ТАСС в Минюсте. - В течение ближайших двух недель российская сторона представит свои комментарии по данному вопросу".

В Минюсте отметили, что мнение генерального прокурора не предрешает позицию Верховного суда Нидерландов.

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель Верховного суда Нидерландов Теа Тьердема, генеральный прокурор Нидерландов представил сторонам свое письменное заключение и у сторон есть две недели, чтобы дать ответ на него. Затем оно будет опубликовано на сайте суда, после чего Верховный суд должен будет вынести свое решение.

В июне российская сторона направила ходатайство в суд о приостановке исполнения арбитражных решений в деле ЮКОСа о выплате более $50 млрд. После вынесения решения по этому вопросу Верховный суд должен будет перейти к рассмотрению дела по существу, то есть по отмене самих арбитражных решений.

30 октября в Верховном суде состоялись слушания по заявлению Российской Федерации о приостановлении исполнения решений. Как сообщили ТАСС в Минюсте России, ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года.

Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал позицию Российской Федерации и согласился с доводами российской стороны о наличии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении исполнения решений, напомнили в Минюсте.

Предыстория

Новый виток судебных разбирательств по искам бывших акционеров ЮКОСа начался после того, как 18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года, обязывающее Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд в качестве возмещения якобы нанесенного ее действиями ущерба.

В настоящее время Российская Федерация продолжает отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспаривает вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов.